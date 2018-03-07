Суд избрал ночной домашний арест для сына заместителя министра образования
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для трех фигурантов уголовного производства, в том числе, сыну первого заместителя министра образования и науки Украины Владимира Ковтунца Михаилу, в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Сегодня Шевченковский районный суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, с 21:00 до 6:00 утра, на время досудебного расследования", - сказали в пресс-службе прокуратуры.
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Напомним, трем лицам сообщили о подозрении в разбойном нападении на курьера в Киеве. Среди этих лиц есть сын первого заместителя министра образования и науки Украины Владимира Ковтунца.