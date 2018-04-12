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Суд обмежив захисту Ставицького термін ознайомлення зі справою до 30 квітня

Суд обмежив захисту Ставицького термін ознайомлення зі справою до 30 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва встановив термін для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження для захисту колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького до 30 квітня 2018 року включно. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

"Встановити стороні захисту - підозрюваним ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (ідеться про Е.Ставицького та приватного нотаріуса – ред.), а також їх захисникам…, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування … до 30.04.2018 року включно", - йдеться в ухвалі суду.

Зазначимо, що з таким клопотанням до суду звернувся старший слідчий Генеральної прокуратури.

Нагадаємо, у січні 2018 року Генеральна прокуратура України закінчила розслідування кримінального провадження стосовно екс-міністра енергетика та вугільної промисловості Едуарда Ставицького та пропонувала йому 18 січня з'явитися для ознайомлення з матеріалами справи.

Зокрема, екс-міністру інкримінують вчинення злочину, передбаченого за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, та ч.3 ст.358 (ст.358 КК України в редакції Закону від 05.04.2001 року) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, Комісія з контролю за файлами Інтерполу  прийняла рішення про припинення міжнародного розшуку екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького. 

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