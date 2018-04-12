Суд обмежив захисту Ставицького термін ознайомлення зі справою до 30 квітня

"Встановити стороні захисту - підозрюваним ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (ідеться про Е.Ставицького та приватного нотаріуса – ред.), а також їх захисникам…, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування … до 30.04.2018 року включно", - йдеться в ухвалі суду.



Зазначимо, що з таким клопотанням до суду звернувся старший слідчий Генеральної прокуратури.



Нагадаємо, у січні 2018 року Генеральна прокуратура України закінчила розслідування кримінального провадження стосовно екс-міністра енергетика та вугільної промисловості Едуарда Ставицького та пропонувала йому 18 січня з'явитися для ознайомлення з матеріалами справи.



Зокрема, екс-міністру інкримінують вчинення злочину, передбаченого за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, та ч.3 ст.358 (ст.358 КК України в редакції Закону від 05.04.2001 року) Кримінального кодексу України.



Як повідомляв УНН, Комісія з контролю за файлами Інтерполу прийняла рішення про припинення міжнародного розшуку екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького.