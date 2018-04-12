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Суд ограничил защите Ставицкого срок ознакомления с делом до 30 апреля

Киев  •  УНН

 • 8059 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева установил срок для ознакомления с материалами уголовного производства для защиты бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого до 30 апреля 2018 года включительно. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

"Установить стороне защиты - подозреваемым ЛИЦУ_6 и ЛИЦУ_7 (речь идет о Э.Ставицком и частного нотариуса - ред.), а также их защитникам ..., срок для ознакомления с материалами досудебного расследования ... до 30.04.2018 года включительно", - говорится в постановлении суда .

Отметим, что с таким ходатайством в суд обратился старший следователь Генеральной прокуратуры.

Напомним, в января 2018 года Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовного производства в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого и предлагала ему 18 января явиться для ознакомления с материалами дела.

В частности, экс-министру инкриминируют совершение преступления, предусмотренного по ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, и ч.3 ст.358 (ст.358 УК Украины в редакции Закона от 05.04.2001 года) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, Комиссия по контролю за файлами Интерпола принял решение о прекращении международного розыска экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

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