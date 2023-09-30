Суд наклав арешт на реалізовану по заниженій вартості будівлю банку «Хрещатик»
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. За клопотанням прокурора накладено арешт на реалізовану по заниженій вартості будівлю банку «Хрещатик». Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
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Зазначається, що ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на офісну будівлю по вул. Прорізній, площею 7,5 тис. квадратних метрів, яка є активом ПАТ «КБ «Хрещатик».
Будівлю було реалізовано з порушенням встановленої законодавством процедури та за заниженою вартістю, внаслідок чого державі спричинено збитки на 161 млн грн.
Наразі повідомлено про підозру уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – ліквідатору ПАТ «КБ «Хрещатик» у завданні збитків фінустанові через продаж майна за заниженою вартістю (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 КК України).
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