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Суд наклав арешт на реалізовану по заниженій вартості будівлю банку «Хрещатик»

Суд наклав арешт на реалізовану по заниженій вартості будівлю банку «Хрещатик»

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. За клопотанням прокурора накладено арешт на реалізовану по заниженій вартості будівлю банку «Хрещатик». Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на офісну будівлю по вул. Прорізній, площею 7,5 тис. квадратних метрів, яка є активом ПАТ «КБ «Хрещатик».

Будівлю було реалізовано з порушенням встановленої законодавством процедури та за заниженою вартістю, внаслідок чого державі спричинено збитки на 161 млн грн.

Наразі повідомлено про підозру уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – ліквідатору ПАТ «КБ «Хрещатик» у завданні збитків фінустанові через продаж майна за заниженою вартістю (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 КК України).

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