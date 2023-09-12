У розтраті 4,5 млн гривень підозрюють директора столичного пологового будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Директорові столичного пологового будинку повідомили про підозру у розтраті 4,5 млн грн. За версією слідства, йдеться про виплати фіктивним працівникам. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
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За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору одного з пологових будинків міста Києва.
Підозрюваному інкримінують розтрату грошей, службове підроблення та пособництво у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України).
За даними слідства, підозрюваний надав вказівку «працевлаштувати» до комунального закладу 17 людей. Фактично ці люди в пологовому будинку не працювали.
Протягом січня 2021 року – березня 2022 року директор вносив неправдиві відомості до офіційних документів, які стали підставою для нарахування та виплати їм заробітної плати.
Загалом на оплату таким «працівникам» було виділено 4,5 млн грн з бюджету.
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