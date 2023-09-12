В растрате 4,5 млн гривен подозревают директора столичного роддома

Детали

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении директору одного из роддомов города Киева.

Подозреваемому инкриминируют растрату денег, служебный подлог и пособничество в легализации средств, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый дал указание «трудоустроить» в коммунальное учреждение 17 человек. Фактически эти люди в роддоме не работали.

В течение января 2021 года – марта 2022 года директор вносил ложные сведения в официальные документы, которые стали основанием для начисления и выплаты им заработной платы.

Всего на оплату таким «работникам» было выделено 4,5 млн грн из бюджета.

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