Суд наложил арест на реализованное по заниженной стоимости здание банка "Хрещатик"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. По ходатайству прокурора наложен арест на реализованное по заниженной стоимости здание банка «Крещатик». Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что постановлением Голосеевского районного суда г. Киева наложен арест на офисное здание по ул. Прорезной, площадью 7,5 тыс. квадратных метров, которое является активом ПАО «КБ «Крещатик».
Здание было реализовано с нарушением установленной законодательством процедуры и по заниженной стоимости, в результате чего государству нанесен ущерб на 161 млн грн.
Сейчас сообщено о подозрении уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц – ликвидатору ПАО «КБ «Хрещатик» в нанесении ущерба финучреждению путем продажи имущества по заниженной стоимости (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).
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