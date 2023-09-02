Суд над бізнесменом Коломойським: адвокати будуть подавати апеляцію

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“Хочемо вам сказати, що подаємо апеляцію і чекаємо на повне судове рішення. Заставу не вносимо”, - сказав Лисак.

Він додав, що суд не встановив рахунок, на який треба перераховувати кошти. І також у судді немає повноважень визначати місце утримання особи.

“Також стаття, яка інкримінується, – 209. Вона навіть у реєстрі досудових розслідувань не внесена. Або внесено лише про висунення обвинувачення. От мій колега запитував про будь-які документи щодо сьогоднішньої, так званої, легалізації, але жодних документів немає. Тому ми кажемо: давайте подивимося судове рішення, тому що нас цікавить законність судових рішень”, - сказав адвокат.

Нагадаємо

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському. Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення та постановив взяти Ігоря Коломойського під варту строком на 60 днів до 31 жовтня 2023 року із можливістю внесення застави у розмірі понад 509 млн грн. У раз внесення застави на Коломойського будуть покладені обов'язки з’являтися на вимогу слідчих, здати паспорти (внутрішній та закордонний паспорти громадянина України) тощо.