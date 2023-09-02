Суд над бизнесменом Коломойским: адвокаты будут подавать апелляцию

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“Хотим вам сказать, что подаем апелляцию и ждем полного судебного решения. Залог не вносим”, - сказал Лысак.

Он добавил, что суд не установил счет, на который надо перечислять средства. И также у судьи нет полномочий определять место содержания лица.

“Также статья, которая инкриминируется, – 209. Она даже в реестре досудебных расследований не внесена. Или внесена только о выдвижении обвинения. Вот мой коллега спрашивал о каких-либо документах по сегодняшней, так называемой, легализации, но никаких документов нет. Поэтому мы говорим: давайте посмотрим судебное решение, потому что нас интересует законность судебных решений”, - сказал адвокат.

Напомним

Сегодня Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому. Суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения и постановил взять Игоря Коломойского под стражу сроком на 60 дней до 31 октября 2023 года с возможностью внесения залога в размере более 509 млн грн. В раз внесения залога на Коломойского будут возложены обязанности появляться по требованию следователей, сдать паспорта (внутренний и заграничный паспорта гражданина Украины) и тому подобное.