Суд майже вдвічі зменшив розмір застави ексзаступнику голови Держспецзв’язку
Київ • УНН
ВАКС зменшив розмір застави Віктору Жорі з 10 млн грн до 5,45 млн грн. Ексзаступник голови Держспецзв'язку підозрюється у справі щодо розтрати 62 млн грн державних коштів.
Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави колишньому заступнику голови Держспецзв’язку Віктору Жору з 10 млн грн на 5,45 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу суду.
"Зменшити розмір застави підозрюваному (Жорі – ред.) , встановлений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 27 листопада 2023 року у розмірі 10 000 584 гривень на 4 550 184 гривень, остаточно встановивши розмір застави у кількості 1800 (одна тисяча вісімсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, грошовий еквівалент якої становить 5 450 400 гривень", - йдеться в рішенні.
Доповнення
У листопада 2023 року за колишнього заступника голови Держспецзв’язку Віктора Жору внесли заставу у розмірі 10 мільйонів гривень. Він є підозрюваним у справі щодо розтрати 62 мільйонів гривень.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозру ексголові Держспецзв'язку, його заступнику та іншим у заволодінні понад 62 млн грн.
23 листопада суд відправив під варту з можливістю внесення застави обсягом 25 млн грн ексочільника Держспецзв'язку Юрія Щиголя.
24 листопада стало відомо, що за колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя внесли заставу в розмірі 25 млн грн.