Суд почти вдвое уменьшил размер залога экс-заместителю главы Госспецсвязи

Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога бывшему заместителю председателя Госспецсвязи Виктору Жору с 10 млн грн на 5,45 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление суда.

«Уменьшить размер залога подозреваемому (Жоре - ред.), установленный постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 27 ноября 2023 года в размере 10 000 584 гривен на 4 550 184 гривен, окончательно установив размер залога в количестве 1800 (одна тысяча восемьсот) размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, денежный эквивалент которого составляет 5 450 400 гривен», - говорится в решении.

Дополнение

В ноябре 2023 года за бывшего заместителя главы Госспецсвязи Виктора Жору внесли залог в размере 10 миллионов гривен. Он является подозреваемым по делу о растрате 62 миллионов гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении экс-главе Госспецсвязи, его заместителю и другим в завладении более 62 млн грн.

23 ноября суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 25 млн грн экс-главу Госспецсвязи Юрия Щиголя.

24 ноября стало известно, что за бывшего главу Госспецсвязи Юрия Щиголя внесли залог в размере 25 млн грн.