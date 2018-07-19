Суд дозволив Держпродспоживслужбі проводити перевірки без попередження

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Київський апеляційний адміністративний суд за результатами розгляду апеляційної скарги Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області підтвердив право здійснювати заходи у сфері ринкового нагляду без попередження суб’єкта господарювання. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.

Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області в Апеляційному суді оскаржило рішення суду первинної інстанції - Деснянського районного суду м. Чернігова - за адміністративним позовом суб'єкта господарювання, на якого було накладено адміністративне стягнення.

Підставою для притягнення позивача до адміністративної відповідальності був зафіксований факт невиконання законних вимог посадових осіб органу ринкового нагляду. Так, під час планової перевірки характеристик продукції щодо розповсюдження електричного та електронного обладнання суб’єкт господарювання створював перешкоди для виконання посадовими особами Держпродспоживслужби покладених на них обов’язків і не допустив їх до перевірки. У зв’язку з цим щодо суб'єкта господарювання було складено протокол про адміністративне порушення та накладено адміністративне стягнення.

Суб'єкт господарювання, вимагав визнати неправомірним дії Держпродспоживслужби, зокрема і в частині неповідомлення про проведення планової перевірки характеристик продукції як передбачено вимогами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

За результатом розгляду справи Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив, що відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", яким регламентується проведення перевірок характеристик продукції, не передбачено повідомлення суб’єкта господарювання про проведення у нього планового заходу у сфері ринкового нагляду.

Як повідомялв УНН, протягом минулого року кількість скарг на інтернет-магазини збільшилась утричі. Про це журналістам на всеукраїнському форумі у Києві повідомив начальник відділу департаменту захисту прав споживачів Держпродспоживслужби Олег Кобельков.

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