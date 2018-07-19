Суд разрешил Госпродпотребслужбе проводить проверки без предупреждения

Главное управление Госпродпотребслужбы в Черниговской области в Апелляционном суде обжаловало решение суда первичной инстанции - Деснянского районного суда г. Чернигова - по иску предприятия, на которое было наложено административное взыскание.

Основанием для привлечения истца к административной ответственности был зафиксированный факт невыполнения законных требований должностных лиц органа рыночного надзора. Так, во время плановой проверки характеристик продукции по распространению электрического и электронного оборудования субъект хозяйствования создавал препятствия для выполнения должностными лицами Госпродпотребслужбы возложенных на них обязанностей и не допустил их к проверке. В связи с этим в отношении субъекта хозяйствования был составлен протокол об административном нарушении и наложено административное взыскание.

Предприятие, требовало признать неправомерным действия Госпродпотребслужбы, в том числе и в части несообщение о проведении плановой проверки характеристик продукции как предусмотрено требованиями Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

По результатам рассмотрения дела Киевский апелляционный административный суд подтвердил, что в соответствии с Законом Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции", регламентирующего проведение проверок характеристик продукции, не предусмотрено уведомления субъекта хозяйствования о проведении у него планового мероприятия в сфере рыночного надзора.



Как повидомялв УНН, в течение прошлого года количество жалоб на интернет-магазины увеличилось втрое. Об этом журналистам на всеукраинском форуме в Киеве сообщил начальник отдела департамента защиты прав потребителей Держпродспоживслужбы Олег кобелька.