Суд арештував снайпера незаконного збройного формування РФ

“За процесуального керівництва прокурорів управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області снайперу незаконного збройного формування Російської Федерації, який напередодні перетнув лінію розмежування поза встановленими пунктами пропуску, повідомлено про підозру за фактом участі у не передбачених законом збройних формуваннях та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, на початку окупації території Луганської області громадянин України добровільно вступив до лав так званого “народно-визвольного батальйону “Зоря”. Пізніше він перейшов на посаду снайпера до “15 батальйону тероборони 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР”.

“За наказами окупаційної адміністрації РФ учасник незаконного збройного формування чинив вогневий опір силам та засобам Збройних Сил України, проводив розвідку на спостережних постах у районі проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил”, — зазначається в повідомленні.

Також під час незаконного перетину лінії розмежування у Попаснянському районі в учасника НЗФ РФ виявлено військовий квиток так званої “Луганської народної республіки”.

“19 серпня 2020 року Сєвєродонецьким міським судом Луганської області до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, суд взяв під варту представника незаконних збройних формувань РФ, який підозрюється в участі у не передбачених законом збройних формуваннях та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.



