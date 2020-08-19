Суд арештував снайпера незаконного збройного формування РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сєвєродонецький міський суд Луганської області взяв під варту снайпера незаконного збройного формування РФ, якого викрито під час перетину лінії розмежування на Луганщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
“За процесуального керівництва прокурорів управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області снайперу незаконного збройного формування Російської Федерації, який напередодні перетнув лінію розмежування поза встановленими пунктами пропуску, повідомлено про підозру за фактом участі у не передбачених законом збройних формуваннях та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за даними слідства, на початку окупації території Луганської області громадянин України добровільно вступив до лав так званого “народно-визвольного батальйону “Зоря”. Пізніше він перейшов на посаду снайпера до “15 батальйону тероборони 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР”.
“За наказами окупаційної адміністрації РФ учасник незаконного збройного формування чинив вогневий опір силам та засобам Збройних Сил України, проводив розвідку на спостережних постах у районі проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил”, — зазначається в повідомленні.
Також під час незаконного перетину лінії розмежування у Попаснянському районі в учасника НЗФ РФ виявлено військовий квиток так званої “Луганської народної республіки”.
“19 серпня 2020 року Сєвєродонецьким міським судом Луганської області до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, суд взяв під варту представника незаконних збройних формувань РФ, який підозрюється в участі у не передбачених законом збройних формуваннях та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.