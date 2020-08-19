Суд арестовал снайпера незаконного вооруженного формирования РФ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83741 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102034 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126914 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107462 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127488 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101297 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102120 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104056 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101961 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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Суд арестовал снайпера незаконного вооруженного формирования РФ

Суд арестовал снайпера незаконного вооруженного формирования РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Северодонецкий городской суд Луганской области взял под стражу снайпера незаконного вооруженного формирования РФ, который разоблачен при пересечении линии разграничения в Луганской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"При процессуальном руководстве прокуроров управления надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области снайперу незаконного вооруженного формирования Российской Федерации, который накануне пересек линию разграничения вне установленных пунктов пропуска, сообщается о подозрении по факту участия в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, в начале оккупации территории Луганской области гражданин Украины добровольно вступил в ряды так называемого "народно-освободительного батальона "Заря". Позже он перешел на должность снайпера в "15 батальона теробороны 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР".

"По приказам оккупационной администрации РФ участник незаконного вооруженного формирования оказал огневое сопротивление силам и средствам Вооруженных Сил Украины, проводил разведку на наблюдательных постах в районе проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил", - отмечается в сообщении.

Также во время незаконного пересечения линии разграничения в Попаснянском районе у участника НЗФ РФ выявлено военный билет так называемой "Луганской народной республики".

"19 августа 2020 Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, суд заключил под стражу представителя незаконных вооруженных формирований РФ, который подозревается в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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