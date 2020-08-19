Суд арестовал снайпера незаконного вооруженного формирования РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Северодонецкий городской суд Луганской области взял под стражу снайпера незаконного вооруженного формирования РФ, который разоблачен при пересечении линии разграничения в Луганской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"При процессуальном руководстве прокуроров управления надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области снайперу незаконного вооруженного формирования Российской Федерации, который накануне пересек линию разграничения вне установленных пунктов пропуска, сообщается о подозрении по факту участия в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по данным следствия, в начале оккупации территории Луганской области гражданин Украины добровольно вступил в ряды так называемого "народно-освободительного батальона "Заря". Позже он перешел на должность снайпера в "15 батальона теробороны 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР".
"По приказам оккупационной администрации РФ участник незаконного вооруженного формирования оказал огневое сопротивление силам и средствам Вооруженных Сил Украины, проводил разведку на наблюдательных постах в районе проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил", - отмечается в сообщении.
Также во время незаконного пересечения линии разграничения в Попаснянском районе у участника НЗФ РФ выявлено военный билет так называемой "Луганской народной республики".
"19 августа 2020 Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Напомним, суд заключил под стражу представителя незаконных вооруженных формирований РФ, который подозревается в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.