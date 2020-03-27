Створить проблеми для українця: Джошуа прокоментував майбутній бій Усика з Чісорою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Британський чемпіон світу у хевівейті Ентоні Джошуа поділився думками з приводу суперництва українця Олександра Усика та свого співвітчизника Дерека Чісори. Слова бійця наводить Sky Sports, передає УНН.
Джошуа висловив свою повагу до свого товариша по лондонському “золотому” призу Олімпійських ігор 2012 року Усику, але вважає, що загартований в битвах Чісора може перевірити українську зірку.
“Той Чісора, який двічі бився з Ділліаном Уайтом, доставить Усику проблеми. Я дивився його бій проти Девіда Прайса і дивувався, чому Прайс не може взяти ситуацію під контроль. Потім я брав участь в спарингу з Чісорою. Він сильний хлопець, з ним краще не жартувати”, — зізнався Джошуа.
Також Джошуа вважає, що швидкі ноги та рухливість має стати головним козирем українця у протистоянні з Чісорою. Джошуа, як приклад навів його другий бій із ЕНді Руїсом, де ця схема спрацювала і принесла йому чемпіонські пояси.
Нагадаємо, що Усик був обраний в якості обов’язкового претендента WBO для Джошуа після переходу з важкої ваги, де він став безперечним чемпіоном світу і виграв Світову суперсерію з боксу.