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Создаст проблемы для украинца: Джошуа прокомментировал предстоящий бой Усика с Чисорой

Создаст проблемы для украинца: Джошуа прокомментировал предстоящий бой Усика с Чисорой

Киев  •  УНН

 • 12601 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Британский чемпион мира в хэвивейта Энтони Джошуа поделился мыслями по поводу соперничества украинца Александра Усика и своего соотечественника Дерека Чисоры. Слова бойца приводит Sky Sports, передает УНН.

Джошуа выразил свое уважение к своему товарищу по лондонскому “золотому” призу Олимпийских игр 2012 года Усику, но считает, что закаленный в битвах Чисора может проверить украинскую звезду.

“Тот Чисора, который дважды дрался с Диллиан Уайтом, доставит Усику проблемы. Я смотрел его бой против Дэвида Прайса и удивлялся, почему Прайс не может взять ситуацию под контроль. Потом я участвовал в спарринге с Чисорой. Он сильный парень, с ним лучше не шутить”, — признался Джошуа.

Также Джошуа считает, что быстрые ноги и подвижность должна стать главным козырем украинца в противостоянии с Чисорой. Джошуа, как пример привел его второй бой с Энди Руисом, где эта схема сработала и принесла ему чемпионские пояса.

Напомним, что Усик был выбран в качестве обязательного претендента WBO для Джошуа после перехода из тяжелого веса, где он стал бесспорным чемпионом мира и выиграл Мировую суперсерию по боксу.

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Украинские Национальные Новости

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