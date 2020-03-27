Создаст проблемы для украинца: Джошуа прокомментировал предстоящий бой Усика с Чисорой

Джошуа выразил свое уважение к своему товарищу по лондонскому “золотому” призу Олимпийских игр 2012 года Усику, но считает, что закаленный в битвах Чисора может проверить украинскую звезду.

“Тот Чисора, который дважды дрался с Диллиан Уайтом, доставит Усику проблемы. Я смотрел его бой против Дэвида Прайса и удивлялся, почему Прайс не может взять ситуацию под контроль. Потом я участвовал в спарринге с Чисорой. Он сильный парень, с ним лучше не шутить”, — признался Джошуа.

Также Джошуа считает, что быстрые ноги и подвижность должна стать главным козырем украинца в противостоянии с Чисорой. Джошуа, как пример привел его второй бой с Энди Руисом, где эта схема сработала и принесла ему чемпионские пояса.

Напомним, что Усик был выбран в качестве обязательного претендента WBO для Джошуа после перехода из тяжелого веса, где он стал бесспорным чемпионом мира и выиграл Мировую суперсерию по боксу.