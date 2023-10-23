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Строки для перевірки отримувачів пенсій та соцвиплат серед ВПО можуть продовжити: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат з числа внутрішньо переміщених осіб в Ощадбанку може бути продовжений на 3 місяці. Про це повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає УНН.

Строки для перевірки отримувачів пенсій та соцвиплат серед ВПО можуть продовжити: що відомо

Деталі

Згідно з результатами роботи Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО, внесено зміни до постанови Кабміну. Пропонується продовжити строк здійснення фізичної перевірки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у відділеннях Ощадбанку до 31 березня 2024 року. Це стосується ВПО, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

Цитата

«Не можна допустити, щоб внутрішні переселенці були позбавлені належних їм пенсій чи соціальних виплат від держави. Тому маємо продовжити період для проходження ідентифікації отримувачами таких виплат, щоб вони встигли це зробити», – зазначила Віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Найближчим часом проєкт відповідних нормативних змін має бути винесений на розгляд уряду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: По всій Україні вже створено понад 500 рад ВПО

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