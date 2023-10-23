Строки для перевірки отримувачів пенсій та соцвиплат серед ВПО можуть продовжити: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат з числа внутрішньо переміщених осіб в Ощадбанку може бути продовжений на 3 місяці. Про це повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає УНН.
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Згідно з результатами роботи Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО, внесено зміни до постанови Кабміну. Пропонується продовжити строк здійснення фізичної перевірки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у відділеннях Ощадбанку до 31 березня 2024 року. Це стосується ВПО, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.
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«Не можна допустити, щоб внутрішні переселенці були позбавлені належних їм пенсій чи соціальних виплат від держави. Тому маємо продовжити період для проходження ідентифікації отримувачами таких виплат, щоб вони встигли це зробити», – зазначила Віцепрем’єрка Ірина Верещук.
Найближчим часом проєкт відповідних нормативних змін має бути винесений на розгляд уряду.
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