По всій Україні вже створено понад 500 рад ВПО

Активне розповсюдження рад по всій Україні говорить про дієвість цього механізму, вважають у міністерстві.

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На нараді обговорили розширення повноважень рад ВПО. Також предметом обговорення були такі організаційні моменти як кількість членів рад та категорії організацій, які можуть входити до складу ради.

До розробки таких пропозицій змін активно долучилися представники Ради ВПО та громадські організації.

«Аби мати дієвий механізм, маємо взяти до уваги всі пропозиції», — резюмувала Ірина Верещук.

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