Щеплення від кору: де можуть вакцинуватися переселенці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Внутрішньо переміщені особи мають право робити щеплення незалежно від місця проживання. Про це інформує Мінреінтеграції, передає УНН.
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Переселенці, як вказано, можуть отримати щеплення, навіть якщо вони не мають підписаної декларації з лікарем. У них є можливість звернутися до будь-якого закладу охорони здоров’я й отримати медичні послуги безплатно.
Зазначається, що у місцях поселення ВПО обов’язково працює медичний працівник, який допоможе організувати усі процеси, пов’язані з медичними послугами та вакцинацією.
"Крім того, внутрішні переселенці можуть зробити щеплення у мобільних вакцинальних бригадах. Вони діють для всіх громадян і можуть здійснювати виїзд до віддалених районів або додому у разі, якщо батьки чи опікуни дитини не можуть самостійно пересуватися", - йдеться у повідомленні Мінреінтеграції з посиланням на дані ЦГЗ МОЗ.
Викликати бригаду, як повідомляється, можна, зателефонувавши регіональному координатору з вакцинації. Дізнатися його контакти можна, звернувшись до контакт-центру МОЗ за номером: 0 800 602 019. Також мобільні бригади МОЗ проводять щеплення у дитячих точках «Спільно» від ЮНІСЕФ.
Там також наголосили, якщо людина не впевнена, чи має її дитина щеплення КПК (від кору, паротиту і краснухи), радять зверніться до сімейного лікаря або педіатра та зробити запит на перевірку вакцинального статусу у медичних документах або в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).
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