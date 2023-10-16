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Щеплення від кору: де можуть вакцинуватися переселенці

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Внутрішньо переміщені особи мають право робити щеплення незалежно від місця проживання. Про це інформує Мінреінтеграції, передає УНН.

Щеплення від кору: де можуть вакцинуватися переселенці

Деталі

Переселенці, як вказано, можуть отримати щеплення, навіть якщо вони не мають підписаної декларації з лікарем. У них є можливість звернутися до будь-якого закладу охорони здоров’я й отримати медичні послуги безплатно.

Зазначається, що у місцях поселення ВПО обов’язково працює медичний працівник, який допоможе організувати усі процеси, пов’язані з медичними послугами та вакцинацією.

"Крім того, внутрішні переселенці можуть зробити щеплення у мобільних вакцинальних бригадах. Вони діють для всіх громадян і можуть здійснювати виїзд до віддалених районів або додому у разі, якщо батьки чи опікуни дитини не можуть самостійно пересуватися", - йдеться у повідомленні Мінреінтеграції з посиланням на дані ЦГЗ МОЗ.

Викликати бригаду, як повідомляється, можна, зателефонувавши регіональному координатору з вакцинації. Дізнатися його контакти можна, звернувшись до контакт-центру МОЗ за номером: 0 800 602 019. Також мобільні бригади МОЗ проводять щеплення у дитячих точках «Спільно» від ЮНІСЕФ.

Там також наголосили, якщо людина не впевнена, чи має її дитина щеплення КПК (від кору, паротиту і краснухи), радять зверніться до сімейного лікаря або педіатра та зробити запит на перевірку вакцинального статусу у медичних документах або в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МОЗ пояснили, що робити невакцинованій людині у разі контакту з хворим на кір

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