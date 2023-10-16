Прививки от кори: где могут вакцинироваться переселенцы

Детали

Переселенцы, как указано, могут получить прививки, даже если они не имеют подписанной декларации с врачом. У них есть возможность обратиться в любое учреждение здравоохранения и получить медицинские услуги бесплатно.

Отмечается, что в местах поселения ВПЛ обязательно работает медицинский работник, который поможет организовать все процессы, связанные с медицинскими услугами и вакцинацией.

"Кроме того, внутренние переселенцы могут сделать прививки в мобильных прививочных бригадах. Они действуют для всех граждан и могут осуществлять выезд в отдаленные районы или домой в случае, если родители или опекуны ребенка не могут самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении Минреинтеграции со ссылкой на данные ЦОЗ Минздрава.

Вызвать бригаду, как сообщается, можно, позвонив региональному координатору по вакцинации. Узнать его контакты можно, обратившись в контакт-центр Минздрава по номеру: 0 800 602 019. Также мобильные бригады Минздрава проводят прививки в детских точках «Спільно» от ЮНИСЕФ.

Там также отметили, если человек не уверен, имеет ли его ребенок прививки КПК (от кори, паротита и краснухи), советуют обратиться к семейному врачу или педиатру и сделать запрос на проверку вакцинального статуса в медицинских документах или в Электронной системе здравоохранения (ЭСЗ).

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