Прививки от кори: где могут вакцинироваться переселенцы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Внутренне перемещенные лица имеют право делать прививки независимо от места жительства. Об этом информирует Минреинтеграции, передает УНН.
Детали
Переселенцы, как указано, могут получить прививки, даже если они не имеют подписанной декларации с врачом. У них есть возможность обратиться в любое учреждение здравоохранения и получить медицинские услуги бесплатно.
Отмечается, что в местах поселения ВПЛ обязательно работает медицинский работник, который поможет организовать все процессы, связанные с медицинскими услугами и вакцинацией.
"Кроме того, внутренние переселенцы могут сделать прививки в мобильных прививочных бригадах. Они действуют для всех граждан и могут осуществлять выезд в отдаленные районы или домой в случае, если родители или опекуны ребенка не могут самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении Минреинтеграции со ссылкой на данные ЦОЗ Минздрава.
Вызвать бригаду, как сообщается, можно, позвонив региональному координатору по вакцинации. Узнать его контакты можно, обратившись в контакт-центр Минздрава по номеру: 0 800 602 019. Также мобильные бригады Минздрава проводят прививки в детских точках «Спільно» от ЮНИСЕФ.
Там также отметили, если человек не уверен, имеет ли его ребенок прививки КПК (от кори, паротита и краснухи), советуют обратиться к семейному врачу или педиатру и сделать запрос на проверку вакцинального статуса в медицинских документах или в Электронной системе здравоохранения (ЭСЗ).
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