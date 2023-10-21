По всей Украине уже создано более 500 рад ВПЛ

Активное распространение рад по всей Украине говорит о действенности этого механизма, считают в министерстве.

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На совещании обсудили расширение полномочий рад ВПЛ. Также предметом обсуждения были такие организационные моменты как количество членов советов и категории организаций, которые могут входить в состав совета.

К разработке таких предложений изменений активно включились представители Рады ВПЛ и общественные организации.

«Чтобы иметь действенный механизм, должны принять во внимание все предложения», — резюмировала Ирина Верещук.

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