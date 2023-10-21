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По всей Украине уже создано более 500 рад ВПЛ

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. Сейчас работает уже 510 рад ВПЛ. Приоритетами их работы определены интеграция переселенцев в общины, обеспечение их жильем, а также помощь уязвимым категориям граждан из числа ВПЛ. Об этом шла речь на очередном совещании Коордштаба по вопросам ВПЛ, сообщает УНН со ссылкой на Минреинтеграции.

По всей Украине уже создано более 500 рад ВПЛ

Активное распространение рад по всей Украине говорит о действенности этого механизма, считают в министерстве.

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На совещании обсудили расширение полномочий рад ВПЛ. Также предметом обсуждения были такие организационные моменты как количество членов советов и категории организаций, которые могут входить в состав совета.

К разработке таких предложений изменений активно включились представители Рады ВПЛ и общественные организации.

«Чтобы иметь действенный механизм, должны принять во внимание все предложения», — резюмировала Ирина Верещук.

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