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Сроки для проверки получателей пенсий и соцвыплат среди ВПЛ могут продлить: что известно

Киев • УНН

 • 154671 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Период для физической идентификации получателей пенсионных и социальных выплат из числа внутренне перемещенных лиц в Ощадбанке может быть продлен на 3 месяца. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает УНН.

Сроки для проверки получателей пенсий и соцвыплат среди ВПЛ могут продлить: что известно

Детали

Согласно результатам работы Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ, внесены изменения в постановление Кабмина. Предлагается продлить срок осуществления физической проверки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в отделениях Ощадбанка до 31 марта 2024 года. Это касается ВПЛ, которые были взяты на учет до 24 февраля 2022 года.

Цитата

«Нельзя допустить, чтобы внутренние переселенцы были лишены принадлежащих им пенсий или социальных выплат от государства. Поэтому должны продлить период для прохождения идентификации получателями таких выплат, чтобы они успели это сделать», – отметила Вицепрем’ерка Ирина Верещук.

В ближайшее время проект соответствующих нормативных изменений должен быть вынесен на рассмотрение правительства.

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