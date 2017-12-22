Стрілянина в Одесі: один із учасників конфлікту забарикадувався всередині автосалону
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 22 грудня. УНН. Сьогодні на вул. Атамана Головатого в Одесі сталася стрілянина. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.
На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та керівництво ГУНП в Одеській області.
"Попередньо встановлено, що між групою осіб виник конфлікт, внаслідок якого почалася стрілянина. Один з учасників конфлікту забарикадувався всередині автосалону", - повідомили в поліції.
У поліції зазначили, що в місті введено оперативний план "Грім",- йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, водій влаштував стрілянину на дорозі у Києві, поліція шукає свідків.