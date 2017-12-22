Стрельба в Одессе: один из участников конфликта забаррикадировался внутри автосалона
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 22 декабря. УНН. Сегодня на ул. Атамана Головатого в Одессе произошла стрельба. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и руководство ГУНП в Одесской области.
"Предварительно установлено, что группой лиц возник конфликт, в результате которого началась стрельба. Один из участников конфликта забаррикадировался внутри автосалона", - сообщили в полиции.
В полиции отметили, что в городе введен оперативный план "Гром", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, водитель устроил стрельбу на дороге в Киеве, полиция ищет свидетелей.