Стрілянина у торговому центрі Техасу: щонайменше 9 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. За повідомленням поліції Техасу, в суботу в місцевому торговому центрі озброєний чоловік застрелив дев'ятьох людей і поранив щонайменше сімох, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
За словами начальника поліції міста Аллен, злочинець Брайан Харві який, за інформацією влади, діяв один, був убитий поліцейським після того, як він почав стріляти біля торгового центру "Allen Premium Outlets", що в Аллені.
До місцевих лікарень було доставлено щонайменше дев'ять постраждалих з вогнепальними пораненнями, двоє з яких померли у медзакладі.
Губернатор Техасу Грег Ебботт, наздавав стрілянину "невимовною трагедією" та заявив, що Техас готовий запропонувати будь-яку допомогу, яка може знадобитися місцевій владі.
Доповнення
Масові стрілянини стали звичним явищем у Сполучених Штатах: за даними Gun Violence Archive, у 2023 році їх сталося щонайменше 198, що є найбільшим показником з 2016 року. Масова стрілянина -будь-яка, де поранено або вбито чотирьох і більше осіб, не враховуючи стрільця.
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