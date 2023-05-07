Стрельба в торговом центре Техаса: по меньшей мере 9 погибших

Детали

По словам начальника полиции города Аллен, преступник Брайан Харви который, по информации властей, действовал один, был убит полицейским после того, как он начал стрелять возле торгового центра "Allen Premium Outlets", что в Аллене.

В местные больницы было доставлено по меньшей мере девять пострадавших с огнестрельными ранениями, двое из которых скончались в медучреждении.

Губернатор Техаса Грег Эбботт, назвал стрельбу "неописуемой трагедией" и заявил, что Техас готов предложить любую помощь, которая может понадобиться местным властям.

Дополнение

Массовые стрельбы стали привычным явлением в Соединенных Штатах: по данным Gun Violence Archive, в 2023 году их произошло по меньшей мере 198, что является наибольшим показателем с 2016 года. Массовая стрельба - любая, где ранены или убиты четыре и более человека, не считая стрелка.

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