Друга масова стрілянина у Сербії: є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Сербії сталась ще одна масова стрілянина, унаслідок якої 8 людей загинуло та 13 поранено, повідомляє Washington Post та Associated Press, пише УНН.
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Державні ЗМІ Сербії повідомили, що ввечері 4 травня,озброєний чоловік знаходився в автомобілі, коли відкрив вогонь з автомату поблизу Младеноваца, муніципалітету, що біля Белграда, а згодом втік з місця події. Внаслідок хаотичної стрілянини 8 людей загинуло та 13 поранено.
Сспільник 21-річного злочинця загинув у перестрілці з правоохоронцями.
За інформацією цілями зловмисника були села Дубона, Орашє та Шепшин у муніципалітеті Младеноваца. Наразі правоохоронці розшукують підозрюваного, який втік після інциденту.
Глава МВД Сербії Братислав Гашич назвав стрілянину терористичним актом.
Нагадаємо
3 травня, у середу вранці вісім дітей і охоронець загинули в результаті масового вбивства в школі в Белграді. Поліція вважає, що напад на початкову школу Владислава Рибнікаря скоїв учень, якого затримали. Імовірно, семикласник скористався пістолетом свого батька.