У школі в Белграді сталася масова стрілянина, вісім учнів загинули - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Внаслідок стрілянини в початковій школі в центрі Белграда загинули вісім учнів і охоронець, шестеро дітей і один вчитель отримали поранення. Неповнолітнього, який стріляв, затримали, повідомляє МВС Сербії, пише УНН.
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Співробітникам МВС країни у Белграді повідомили, що сьогодні вранці о 8:40 у початковій школі «Владислав Рібнікар» у Врачарі сталася стрілянина.
"Поліцейські направили всі наявні патрульні, негайно виїхали на місце та затримали підозрюваного неповнолітнього, учня сьомого класу, який, як підозрюють, з рушниці свого батька кілька разів вистрілив у бік учнів та охорони цієї школи", - ідеться у повідомленні.
Як повідомили сербським ЗМІ у МВС країни, "учня цієї школи К. К. (2009 р.н.), підозрюваного у скоєнні цього злочину, виявили та затримали на подвір'ї школи".
Вісім учнів і охоронець загинули під час стрілянини в початковій школі "Владислав Рібнікар" у Белграді. Шестеро учнів і один викладач отримали важкі поранення, повідомили сербським ЗМІ в МВС країни.
Лікування постраждалих, за даними МВС країни, триває, а також робота поліції зі встановлення всіх фактів та обставин події. Постраждалим, як вказують ЗМІ, надали допомогу в центрі невідкладної допомоги та клініці Тиршова.
На місці перебувають сербські міністр охорони здоров’я Даніца Груїчіч і міністр освіти Бранко Ружич. Поліція блокувала в'їзд на вулицю, де розташована школа.
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