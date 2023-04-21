10 членів однієї родини загинули внаслідок масової стрілянини у Південній Африці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Десять членів однієї сім'ї, семеро з них жінки, були вбиті внаслідок масової стрілянини в будинку в Південній Африці, повідомила поліція у п'ятницю. Про це пише АР, інформує УНН.
Деталі
Згідно з початковими повідомленнями, вони потрапили в засідку невідомих озброєних людей в місті Пітермаріцбург у східній провінції Квазулу-Натал, повідомила поліція.
«Невідомі бойовики увірвалися до садиби в Пітермаріцбурзі і влаштували засідку на сім'ю, під час перестрілки було смертельно поранено семеро жінок і трьох чоловіків», — йдеться у заяві.
Звертаючись до журналістів на місці події, міністр поліції Бекі Челе повідомив, що двох підозрюваних, які, ймовірно, причетні до стрілянини, заарештовано, а одного підозрюваного було застрелено під час перестрілки з поліцією.
Селе повідомив, що було вилучено три одиниці вогнепальної зброї, і поліція розшукує четвертого підозрюваного, який втік.
За словами Селе, наймолодшій жертві масового розстрілу було 13 років, а найстаршій — 63 роки.
Поліція заявила, що все ще розслідує мотив стрілянини.
Доповнення
У Південній Африці один із найвищих показників убивств у світі, а в останні роки відбулася хвиля масових розстрілів. Згідно національної статистики злочинності, з квітня по червень 2022 року в середньому вбивали 70 людей на день.
У липні 14 людей було вбито в барі містечка Соуето недалеко від Йоганнесбурга. Поліція заявила, що нападники використовували великокаліберну вогнепальну зброю і безладно стріляли кулями.
Вісім людей було застрелено на вечірці з нагоди дня народження у місті Геберха на південному узбережжі у січні.