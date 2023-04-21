10 членів однієї родини загинули внаслідок масової стрілянини у Південній Африці

ukru
12:29 • 53892 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 165578 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 136589 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 140845 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 213250 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 445071 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 340450 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 355790 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 312856 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 225089 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.1 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 140114 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 157484 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 128699 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 106314 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 86076 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 165655 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 213311 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 472994 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 610280 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 637286 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 10449 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 26397 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 86076 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 128699 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 157484 перегляди
Актуальне
10 членів однієї родини загинули внаслідок масової стрілянини у Південній Африці

10 членів однієї родини загинули внаслідок масової стрілянини у Південній Африці

Київ • УНН

 • 645271 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Десять членів однієї сім'ї, семеро з них жінки, були вбиті внаслідок масової стрілянини в будинку в Південній Африці, повідомила поліція у п'ятницю. Про це пише АР, інформує УНН.

Деталі

Згідно з початковими повідомленнями, вони потрапили в засідку невідомих озброєних людей в місті Пітермаріцбург у східній провінції Квазулу-Натал, повідомила поліція.

«Невідомі бойовики увірвалися до садиби в Пітермаріцбурзі і влаштували засідку на сім'ю, під час перестрілки було смертельно поранено семеро жінок і трьох чоловіків», — йдеться у заяві.

Звертаючись до журналістів на місці події, міністр поліції Бекі Челе повідомив, що двох підозрюваних, які, ймовірно, причетні до стрілянини, заарештовано, а одного підозрюваного було застрелено під час перестрілки з поліцією.

Селе повідомив, що було вилучено три одиниці вогнепальної зброї, і поліція розшукує четвертого підозрюваного, який втік.

За словами Селе, наймолодшій жертві масового розстрілу було 13 років, а найстаршій — 63 роки.

Поліція заявила, що все ще розслідує мотив стрілянини.

Доповнення

У Південній Африці один із найвищих показників убивств у світі, а в останні роки відбулася хвиля масових розстрілів. Згідно національної статистики злочинності, з квітня по червень 2022 року в середньому вбивали 70 людей на день.

У липні 14 людей було вбито в барі містечка Соуето недалеко від Йоганнесбурга. Поліція заявила, що нападники використовували великокаліберну вогнепальну зброю і безладно стріляли кулями.

Вісім людей було застрелено на вечірці з нагоди дня народження у місті Геберха на південному узбережжі у січні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу
Tesla
$249.28
Brent
$73.16
Bitcoin
$82,799.50
S&P 500
$5,519.63
Газ TTF
$40.21
Золото
$3,157.70
Ethereum
$1,834.50