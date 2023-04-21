10 членов одной семьи погибли в результате массовой стрельбы в Южной Африке

Детали

Согласно первоначальным сообщениям, они попали в засаду неизвестных вооруженных людей в городе Питермарицбург в восточной провинции Квазулу-Натал, сообщила полиция.

«Неизвестные боевики ворвались в усадьбу в Питермарицбурге и устроили засаду на семью, во время перестрелки были смертельно ранены семь женщин и трое мужчин», — говорится в заявлении.

Обращаясь к журналистам на месте происшествия, министр полиции Беки Челе сообщил, что двое подозреваемых, которые, вероятно, причастны к стрельбе, арестованы, а один подозреваемый был застрелен во время перестрелки с полицией.

Селе сообщил, что было изъято три единицы огнестрельного оружия, и полиция разыскивает четвертого подозреваемого, который сбежал.

По словам Селе, самой молодой жертве массового расстрела было 13 лет, а самой старшей — 63 года.

Полиция заявила, что все еще расследует мотив стрельбы.

Дополнение

В Южной Африке один из самых высоких показателей убийств в мире, а в последние годы произошла волна массовых расстрелов. Согласно национальной статистике преступности, с апреля по июнь 2022 года в среднем убивали 70 человек в день.

В июле 14 человек были убиты в баре городка Соуэто недалеко от Йоханнесбурга. Полиция заявила, что нападавшие использовали крупнокалиберное огнестрельное оружие и беспорядочно стреляли пулями.

Восемь человек были застрелены на вечеринке по случаю дня рождения в городе Геберха на южном побережье в январе.