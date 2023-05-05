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Вторая массовая стрельба в Сербии: есть погибшие и раненые

Вторая массовая стрельба в Сербии: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 2050074 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Сербии произошла еще одна массовая стрельба, в результате которой 8 человек погибли и 13 ранены, сообщает Washington Post и Associated Press, пишет УНН.

Детали

Государственные СМИ Сербии сообщили, что вечером 4 мая, вооруженный мужчина находился в автомобиле, когда открыл огонь из автомата вблизи  Младеноваца, муниципалитета, что возле Белграда, а затем скрылся с места происшествия. В результате хаотичной стрельбы 8 человек погибли и 13 ранены.

Сообщник 21-летнего преступника погиб в перестрелке с правоохранителями.

По информации целями злоумышленника были села Дубона, Ораше и Шепшин в муниципалитете Младеноваца. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого, который сбежал после инцидента.

Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал стрельбу террористическим актом.

Напомним

3 мая, в среду утром восемь детей и охранник погибли в результате массового убийства в школе в Белграде. Полиция считает, что нападение на начальную школу Владислава Рыбникаря совершил ученик, которого задержали. Предположительно, семиклассник воспользовался пистолетом своего отца.

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