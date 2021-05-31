Стрілянина у Флориді забрала життя двох осіб, понад 20 - поранені. За дані про нападників - винагорода

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"Невдовзі після півночі білий Nissan Pathfinder під’їхав до банкетного залу Ель-Мула, і три людини “вийшли з машини з автоматами і пістолетами і почали безладну стрілянину по натовпу”, — сказав Рамірес.

“У результаті від 20 до 25 постраждалих з вогнепальними пораненнями, двоє померли на місці події”, — додав він.

Деталі

За даними поліції, п’ятеро постраждалих були доставлені в регіональну лікарню Меморіал, повідомляється, що двоє з них перебувають у критичному стані.

Рамірес повідомив, що банкетна зала і більярдний клуб були здані в оренду для концерту в суботу ввечері.

Департамент поліції Маямі-Дейд просить будь-якого, у кого є інформація про стрілків або їх місце перебування, зв’язатися з владою.

Винуватців розшукує не лише поліція. Телеведучий і генеральний директор Camping World Маркус Лемоніс пропонує винагороду в розмірі 100 000 доларів за інформацію, що призведе до арешту і засудження винних в масовому вбивстві. Про це він написав у неділю в Twitter.

Начальник поліції подякував Лемонісу за його пропозицію і нагадав публіці, що інформатори можуть залишатися анонімними.

У неділю Рамірес написав в Twitter, що підрозділ Бюро Маямі з алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин (ATF) додало додаткові 25 000 доларів до нагороди бізнесмена.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, напередодні в місті Вінвуд в Маямі сталася смертельна перестрілка. Одна людина загинула, ще шестеро були поранені.