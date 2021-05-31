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Стрельба во Флориде унесла жизни двух человек, более 20 - ранены. За данные о нападавших - вознаграждение

Киев • УНН

 • 21352 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. По меньшей мере 22 человека получили ранения, двое - со смертельным исходом, после того, как неизвестные открыли огонь из автоматов в клубе во Флориде. Полиция просит местных жителей помочь найти нападавших, сообщил директор департамента полиции Майами-Дейд Альфредо Рамирес III, передает УНН со ссылкой на CNN.

Стрельба во Флориде унесла жизни двух человек, более 20 - ранены. За данные о нападавших - вознаграждение

Цитата:

"Вскоре после полуночи белый Nissan Pathfinder подъехал к банкетному залу Эль-Мула, и три человека “вышли из машины с автоматами и пистолетами и начали беспорядочную стрельбу по толпе”, — сказал Рамирес.

“В результате от 20 до 25 пострадавших с огнестрельными ранениями, двое скончались на месте происшествия”, — добавил он.

Детали

По данным полиции, пятеро пострадавших были доставлены в региональную больницу Мемориал, сообщается, что двое из них находятся в критическом состоянии.

Рамирес сообщил, что банкетный зал и бильярдный клуб были сданы в аренду для концерта в субботу вечером.

Департамент полиции Майами-Дейд просит любого, у кого есть информация о стрелках или их местонахождении, связаться с властями.

Виновников разыскивает не только полиция. Телеведущий и генеральный директор Camping World Маркус Лемонис предлагает вознаграждение в размере 100 000 долларов за информацию, ведущую к аресту и осуждению виновных в массовом убийстве. Об этом он написал в воскресенье в Twitter.

Начальник полиции поблагодарил Лемониса за его предложение и напомнил, что информаторы могут оставаться анонимными. В воскресенье Рамирес написал в Twitter, что подразделение Бюро Майами по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF) добавило дополнительные 25 000 долларов к награде бизнесмена.

Что было ранее

Как сообщал УНН, накануне в городе Уинвуд в Майами произошла смертельная перестрелка. Один человек погиб, еще шестеро были ранены.

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