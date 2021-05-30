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В результате стрельбы в Майами погиб человек: еще 6 раненых

Киев • УНН

 • 16804 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В городе Уинвуд в Майами произошла смертельная перестрелка. Один человек погиб, еще шестеро ранены. Об этом пмише CNN со ссылкой на УНН.

В результате стрельбы в Майами погиб человек: еще 6 раненых

Детали

Сотрудники полиции, реагируя на предупреждения системы обнаружения огнестрельных выстрелов в городе Уинвуд, обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями, сообщила представитель полиции Майами Киара Дельва.

Некоторые жертвы стрельбы прибыли в больницу самостоятельно. Одну жертву доставили в больницу Университета Майами, а шесть других находились в больнице Джексона. Впоследствии один человек умер.

Полиция расследует подробности стрельбы.

Напомним

Неизвестный открыл стрельбу на акции в память о афроамериканца Джордж Флойда неподалеку от места его смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Украинские Национальные Новости

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