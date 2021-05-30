Внаслідок стрілянини в Маямі загинула людина: ще 6 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У місті Вінвуд в Маямі сталася смертельна стрілянина. Одна людина загинула, ще шестеро поранені. Про це пмише CNN з посиланням на УНН.
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Співробітники поліції, реагуючи на попередження системи виявлення вогнепальних пострілів у місті Вінвуд, виявили кількох людей із вогнепальними пораненнями, повідомила представник поліції Маямі Кіара Дельва.
Деякі жертви стрілянини прибули до лікарні самостійно. Одну жертву доставили до лікарні Університету Маямі, а шість інших перебували у лікарні Джексона. Згодом одна людина померла.
Поліція розслідує подробиці стрілянини.
Нагадаємо
Невідомий відкрив стрілянину на акції в пам'ять про афроамериканця Джордже Флойда неподалік від місця його смерті в Міннеаполісі (штат Міннесота).