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The Guardian

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Невідомий відкрив стрілянину на акції пам'яті Джорджа Флойда в Міннеаполісі

Київ • УНН

 • 15051 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Невідомий відкрив у вівторок стрілянину на акції в пам'ять про афроамериканця Джордже Флойда неподалік від місця його смерті в Міннеаполісі (штат Міннесота). Про це повідомила телекомпанія СNN з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.

Невідомий відкрив стрілянину на акції пам'яті Джорджа Флойда в Міннеаполісі

Деталі

За її інформацією, в результаті стрілянини, яку невідомий відкрив на сусідній з місцем смерті афроамериканця вулиці, постраждала щонайменше одна людина. Вона була доставлена з вогнепальним пораненням в найближчу лікарню, її життю нічого не загрожує.

Той, хто стріляв, за свідченнями очевидців, зник з місця події. Поліція веде його пошуки.

Контекст

У Міннеаполісі і ряді інших міст США проходять у вівторок акції у зв'язку з роком з дня смерті Флойда. Вони носять переважно мирний характер.

Що передувало

25 травня 2020 року в Міннеаполісі після жорсткого затримання поліцейським помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. Гнів і обурення протестувальників викликало опубліковане у мережі відео затримання чоловіка.

На ньому видно, як він лежить на землі, до якої його колінами притискають поліцейські. Один з них тиснув коліном на шию Флойда, який голосно та неодноразово говорив, що не може дихати. Утім, поліцейський не припинив притискати чоловіка до землі, поки Флойд не замовкнув та не знепритомнів. Згодом Флойд помер у лікарні.

Торік родичі Флойда подали позов на місто і поліцейських, заявивши, що поліція застосувала надмірну силу проти Флойда, порушуючи його конституційні права.

Розгляд по суті справи колишнього поліцейського Дерека Шовіна, якому інкримінується ненавмисне вбивство темношкірого Джорджа Флойда в травні 2020 року розпочався 8 березня. Місто Міннеаполіс у США погодилося заплатити 27 мільйонів доларів для врегулювання позову родини Джорджа Флойда через його смерть після затримання поліцейськими.

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