Неизвестный открыл стрельбу на акции памяти Джорджа Флойда в Миннеаполисе

Что предшествовало
25 мая 2020 года в Миннеаполисе после жесткого задержания полицейским умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Гнев и возмущение протестующих вызвало опубликованное в сети видео задержания мужчины.
На нем видно, как он лежит на земле, к которой его коленями прижимают полицейские. Один из них давил коленом на шею Флойда, который громко и неоднократно говорил, что не может дышать. Впрочем, полицейский не прекратил прижимать человека к земле, пока Флойд не замолчал и не потерял сознания. Впоследствии Флойд скончался в больнице.
В прошлом году родственники Флойда подали иск на город и полицейских, заявив, что полиция применила чрезмерную силу против Флойда, нарушая его конституционные права.
Рассмотрение по существу дела бывшего полицейского Дерека Шовин, которому инкриминируется непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 начался 8 марта. Город Миннеаполис в США согласилось заплатить 27000000 долларов для урегулирования иска семьи Джорджа Флойда за его смерть после задержания полицейскими.