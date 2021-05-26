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Неизвестный открыл стрельбу на акции памяти Джорджа Флойда в Миннеаполисе

Киев • УНН

 • 15051 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Неизвестный открыл во вторник стрельбу на акции в память о афроамериканце Джордже Флойде неподалеку от места его смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом сообщила телекомпания СNN со ссылкой на местную полицию, передает УНН.

Неизвестный открыл стрельбу на акции памяти Джорджа Флойда в Миннеаполисе

Детали

По ее информации, в результате стрельбы, которую неизвестный открыл на соседней с местом смерти афроамериканца улице, пострадал как минимум один человек. Он был доставлен с огнестрельным ранением в ближайшую больницу, его жизни ничего не угрожает.

Стрелявший, по свидетельствам очевидцев, скрылся с места происшествия. Полиция ведет его поиски.

Контекст

В Миннеаполисе и ряде других городов США проходят во вторник акции в связи с годом со дня смерти Флойда. Они носят преимущественно мирный характер.

Что предшествовало

25 мая 2020 года в Миннеаполисе после жесткого задержания полицейским умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Гнев и возмущение протестующих вызвало опубликованное в сети видео задержания мужчины.

На нем видно, как он лежит на земле, к которой его коленями прижимают полицейские. Один из них давил коленом на шею Флойда, который громко и неоднократно говорил, что не может дышать. Впрочем, полицейский не прекратил прижимать человека к земле, пока Флойд не замолчал и не потерял сознания. Впоследствии Флойд скончался в больнице.

В прошлом году родственники Флойда подали иск на город и полицейских, заявив, что полиция применила чрезмерную силу против Флойда, нарушая его конституционные права.

Рассмотрение по существу дела бывшего полицейского Дерека Шовин, которому инкриминируется непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 начался 8 марта. Город Миннеаполис в США согласилось заплатить 27000000 долларов для урегулирования иска семьи Джорджа Флойда за его смерть после задержания полицейскими.

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