Стрибок кількості хворих на COVID-19: у Таїланді повідомили про 89 нових випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Таїланді повідомили про 89 нових випадків захворювання на COVID-19. Це найбільший стрибок кількості хворих за день у країні від початку пандемії. Проц е повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Таїланд повідомив про 89 нових пацієнтів з COVID-19 у п’ятницю — найбільший стрибок кількості хворих за день у країні від початку пандемії”, — повідомили в ЗМІ.
Вказано, що багато нових випадків пов’язані із боксерськими рингами, які є найбільшим джерелом інфекцій в Таїланді до цих пір.
“Зараз у Таїланді загалом 411 випадків”, — вказано у повідомленні.
Нагадаємо, українців попередили про нові правила в’їзду до Таїланду.
Також нагадаємо, у Таїланді розробили експрес-тест, що визначає наявність коронавірусу в організмі за 30 хвилин.