Страхова медицина має запровадити на ринку медпослуг однакові правила гри – В.Князевич

"Забезпечення людини якісною і доступною медичною допомогою - це найвище благо, яке має надати держава. До цього тягнуться реформи у США, до цього має іти Україна - щоб медична допомога була доступна для всього населення. Рано чи пізно Україні потрібно впровадити систему страхової медицини. Ми мали її в 90- х роках. Сьогодні ідуть певні трансформації і хоча ситуація економічно значно погіршилася – ми маємо дбати про те, аби всі були забезпечені доступною медичною допомогою", - відзначив він.

В.Князевич також додав, що медичне страхування має сприяти появі конкуренції на ринку медпослуг. Досягти цього можна лише за умови впровадження однакових правил гри, як для державних, так і для приватних медустанов, зауважив він.

"Правила гри для клінік мають бути однаковими: і для державних, і для приватних. Тільки тоді буде відповідна конкуренція і буде боротьба за якісь наданих послуг. Звісно, є і інші показники, які торкаються питання якості наданих послуг – той же кадровий дефіцит, коли на район існує одна лікарня і та без половини лікарів. Але це вже інше питання, ми маємо багато тих моментів, для зміни яких маємо пройти довгий шлях, як на мене років 5 - 10. І це треба зрозуміти конструкторам, які хочуть впроваджувати цю модель, що потрібно робити кожного року усе крок за кроком", - наголосив він.

Нагадаємо, Верховній Раді рекомендували законопроект про загальнообов'язкове соціальне медичне страхування.

Нагадаємо, за словами лікаря Андрія Роханського, медичне страхування сприятиме появі конкуренції на ринку медпослуг.

Також нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами президента Національної академії медичних наук Віталія Цимбалюка, в Україні згодом з'явилися можливості державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я.