Страховая медицина должна ввести на рынке медуслуг одинаковые правила игры - В.Князевич

"Обеспечение человека качественной и доступной медицинской помощью - это высшее благо, которое должно предоставить государство. К этому тянутся реформы в США, к этому должна идти Украина - чтобы медицинская помощь была доступна для всего населения. Рано или поздно Украине нужно внедрить систему страховой медицины. Мы имели ее в 90-х годах. Сегодня идут определенные трансформации и хотя ситуация экономически значительно ухудшилась - мы должны заботиться о том, чтобы все были обеспечены доступной медицинской помощью", - отметил он.

В.Князевич также добавил, что медицинское страхование должно способствовать появлению конкуренции на рынке медуслуг. Достичь этого можно только при условии внедрения одинаковых правил игры, как для государственных, так и для частных медучреждений, отметил он.

"Правила игры для клиник должны быть одинаковыми: и для государственных, и для частных. Только тогда будет соответствующая конкуренция и будет борьба за качество предоставляемых услуг. Конечно, есть и другие показатели, касающиеся вопроса качества предоставляемых услуг - тот же кадровый дефицит, когда на район существует одна больница и и без половины врачей. Но это уже другой вопрос, у нас много тех моментов, для изменения которых должны пройти долгий путь, лет 5 - 10 и это надо понять конструкторам, которые хотят внедрять эту модель, что нужно делать каждый год все шаг за шагом", - подчеркнул он.

Напомним, Верховной Раде порекомендовали законопроект об общеобязательном социальном медицинском страховании.

Напомним, по словам врача Андрея Роханского, медицинское страхование будет способствовать появлению конкуренции на рынке медуслуг.

Также напомним, как сообщал УНН, по словам президента Национальной академии медицинских наук Виталия Цимбалюка, в Украине со временем появились возможности государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения.