Страчений росіянами "вагнерівець" Нужин добровільно погодився на обмін: в ОП повідомили деталі

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"У нас дуже простий підхід. Полонений військовослужбовець може підписати добровільну відмову від обмінної процедури. І ось це буде у нас зафіксовано", - сказав Подоляк.

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Подоляк спростував інформацію про те, що Нужина буцімто обміняли на 20 українських військових. Він зазначив, що обмін проходив за процедурою "пакет на пакет". Тому Україна таким чином повернула 47 захисників.

Крім того, Подоляк наголосив, що Нужина міг використати у власних цілях засновник ПВК "Вагнера" євгеній пригожин, влаштувавши показову кару військового.

Нагадаємо

Євгеній Нужин відбував термін за вбивство, знищення чужого майна, хуліганство та спробу втечі з місця позбавлення волі. Його завербував голова "Вагнер" євгеній пригожин, а після відправки на фронт він потрапив у полон. Потім "вагнерівець" дав інтерв'ю, в якому висловив бажання воювати на боці України.

Втім нещодавно стало відомо, що Нужина стратили. Відео з вбивством було опубліковано в одному з Telegram-каналів. Однак сам пригожин заявив, що саме американські спецслужби причетні до вбивства "вагнерівця".

ПВК «Вагнер» збирає для участі у війні в Україні ув’язнених по російських колоніях.