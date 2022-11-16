Убитый россиянами "вагнеровец" Нужин добровольно согласился на обмен: в ОП сообщили детали
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Боевики ЧВК "Вагнера" недавно казнили завербованного узника Евгения Нужина, который ранее сдался в плен и якобы планировал перейти на сторону Украины. Однако советник руководителя ОП Михаил Подоляк заверил, что пленный "вагнеровец" добровольно согласился отправиться в рф во время обмена. Об этом он сообщил в комментарии телеканала Дождь, передает УНН.
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"У нас очень простой подход. Пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обменной процедуры. И вот это будет у нас зафиксировано", - сказал Подоляк.
Детали
Подоляк опроверг информацию о том, что Нужина якобы обменяли на 20 украинских военных. Он отметил, что обмен проходил по процедуре "пакет на пакет". Поэтому Украина таким образом вернула 47 защитников.
Кроме того, Подоляк подчеркнул, что Нужина мог использовать в собственных целях основатель ЧВК "Вагнера" евгений пригожин, устроив показательную казнь военного.
Напомним
Евгений Нужин отбывал срок за убийство, уничтожение чужого имущества, хулиганство и попытку бегства с места лишения свободы. Его завербовал председатель "Вагнера" евгений пригожин, а после отправки на фронт он попал в плен. Затем "вагнеровец" дал интервью, в котором выразил желание воевать на стороне Украины.
Впрочем, недавно стало известно, что Нужина казнили. Видео с убийством было опубликовано в одном из Telegram-каналов. Однако сам пригожин заявил, что именно американские спецслужбы причастны к убийству "вагнеровца".
ЧВК «Вагнер» собирает для участия в войне в Украине заключенных по российским колониям.