Столтенберг: лише сама Україна має вирішувати, що для неї буде прийнятним під час майбутніх переговорів із росією

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Столтенберг прокоментував майбутній саміт НАТО в Мадриді.

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"Це буде історична подія, насамперед тому, що 30 союзників зустрічаються у розпал найбільшої кризи безпеки в Європі з часів закінчення Другої світової війни. І спільна поява в Мадриді - потужний сигнал у ці непередбачувані та небезпечні часи... Ми погоджуємось на найбільшу трансформацію нашої колективної оборони з часів закінчення холодної війни – зі збільшенням чисельності військ, готовністю до швидкого реагування та великою кількістю готового обладнання”, - заявив генсек НАТО.

У тому ж інтерв'ю Столтенберг додав, що лише сама Україна має вирішувати, що для неї буде прийнятним під час майбутніх переговорів із росією, а що ні.

Нагадаємо

Саміт пройде з 28 по 30 червня у Мадриді. На ньому обговорюватиметься як допомога Україні, так і нова концепція оборони східних кордонів альянсу. Низка країн НАТО, наприклад, Естонія, вважає, що вони захищені недостатньо.

На саміті буде також присутній президент Сполучених Штатів Джо Байден.