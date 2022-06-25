Столтенберг: только сама Украина должна решать, что для нее будет приемлемо во время предстоящих переговоров с россией
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал интервью испанской газете El Pais. В нем он заявил, что "лишь сама Украина должна решать, что для нее будет приемлемо во время предстоящих переговоров с россией". Об этом сообщает УНН.
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Столтенберг прокомментировал предстоящий саммит НАТО в Мадриде.
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"Это будет историческое событие, прежде всего потому, что 30 союзников встречаются в разгар крупнейшего кризиса безопасности в Европе со времен окончания Второй мировой войны. И совместное появление в Мадриде - мощный сигнал в эти непредсказуемые и опасные времена... Мы соглашаемся на наибольшую трансформацию нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны – с увеличением численности войск, готовностью к быстрому реагированию и обилием готового оборудования”, - заявил генсек НАТО.
В том же интервью Столтенберг добавил, что только сама Украина должна решать, что для нее будет приемлемо во время предстоящих переговоров с россией, а что нет.
Напомним
Саммит пройдет с 28 по 30 июня в Мадриде. На нем будут обсуждаться как помощь Украине, так и новая концепция обороны восточных границ альянса. Ряд стран НАТО, например Эстония, считают, что они защищены недостаточно.
На саммите будет также присутствовать президент Соединенных Штатов Джо Байден.