Байден їде до Європи на саміти G7 та НАТО

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Зустріч лідерів G7 відбудеться 26-28 червня у замку Ельмау у Баварії, Німеччина. Саміт НАТО пройде 28-30 червня у Мадриді.

Ключовими темами зустрічей стануть вторгнення росії в Україну, а також вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

На самітах планують обговорити розширення військової допомоги Україні та посилення санкцій проти росії, інфляцію та продовольчу кризу у світі.

В рамках поїздки у Байдена заплановані двосторонні зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і іспанським королем Філіпом.

Зеленський виступить на обох самітах віртуально.

Нагадаємо

Верховний суд США скасував рішення від 1973 року, яке закріплює гарантоване конституцією право на аборти. Байден прокоментував таке рішення, що “це відкинуло США на 150 років тому”.