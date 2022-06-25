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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 19503 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Байден їде до Європи на саміти G7 та НАТО

Байден їде до Європи на саміти G7 та НАТО

Київ • УНН

 • 313382 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Російська агресія в Україні, глобальна інфляційна криза, зростаючі витрати на енергоносії та відносини з Китаєм - ці теми будуть головними на порядку денному, коли президент Байден зустрінеться з лідерами НАТО та "Групи семи" у Європі. Про це повідомляє Washington Post, передає УНН.

Деталі

Зустріч лідерів G7 відбудеться 26-28 червня у замку Ельмау у Баварії, Німеччина. Саміт НАТО пройде 28-30 червня у Мадриді.

Ключовими темами зустрічей стануть вторгнення росії в Україну, а також вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

На самітах планують обговорити розширення військової допомоги Україні та посилення санкцій проти росії, інфляцію та продовольчу кризу у світі.

В рамках поїздки у Байдена заплановані двосторонні зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і іспанським королем Філіпом.

Зеленський виступить на обох самітах віртуально.

Нагадаємо

Верховний суд США скасував рішення від 1973 року, яке закріплює гарантоване конституцією право на аборти. Байден прокоментував таке рішення, що “це відкинуло США на 150 років тому”.

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