Байден едет в Европу на саммиты G7 и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Российская агрессия в Украине, глобальный инфляционный кризис, растущие расходы на энергоносители и отношения с Китаем - эти темы будут главными в повестке дня, когда президент Байден встретится с лидерами НАТО и "Группы семи" в Европе. Об этом сообщает Washington Post, передает УНН.
Подробности
Встреча лидеров G7 состоится 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии, Германия. Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде.
Ключевыми темами встреч станут вторжение россии в Украину, а также вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
На саммитах планируют обсудить расширение военной помощи Украине и усиление санкций против россии, инфляцию и продовольственный кризис в мире.
В рамках поездки в Байдена запланированы двусторонние встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Испании Педро Санчесом и испанским королем Филиппом.
Зеленский выступит на обоих саммитах виртуально.
Напомним
Верховный суд США отменил решение от 1973 года года, которое закрепляет гарантированное конституцией право на аборты. Байден прокомментировал такое решение, что “это отвергло США на 150 лет назад”.