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Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
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Столицю зранку скували затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Станом на 8:40 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Столицю зранку скували затори

Так, у заторах стоїть Голосіївський проспект, проспект Валерія Лобановського, вулиця Вадима Гетьмана, проспект Перемоги, бульвар Тараса Шевченка, бульвар Лесі Українки, вулиця Ярославів Вал та вулиця Бульварно-Кудрявська.

Окрім того, значне ускладнення руху транспорту помітне на Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Олени Теліги та проспекті Героїв Сталінграда.

На лівому березі Києва рух ускладнено на проспектах Романа Шухевича, Броварському та Соборності, а також на Дарницькому шосе та проспекті Миколи Бажана.

Рух на мостах: на мостах Південному, Дарницькому, Патона та Метро рух ускладнено у напрямку правого берега, Північним мостом можна проїхати вільно.

Нагадаємо, по Україні сьогодні, 28 січня, пройдуть дощі, подекуди - мокрий сніг. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 6° морозу до 7° тепла

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