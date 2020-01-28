Столицю зранку скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Станом на 8:40 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть Голосіївський проспект, проспект Валерія Лобановського, вулиця Вадима Гетьмана, проспект Перемоги, бульвар Тараса Шевченка, бульвар Лесі Українки, вулиця Ярославів Вал та вулиця Бульварно-Кудрявська.
Окрім того, значне ускладнення руху транспорту помітне на Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Олени Теліги та проспекті Героїв Сталінграда.
На лівому березі Києва рух ускладнено на проспектах Романа Шухевича, Броварському та Соборності, а також на Дарницькому шосе та проспекті Миколи Бажана.
Рух на мостах: на мостах Південному, Дарницькому, Патона та Метро рух ускладнено у напрямку правого берега, Північним мостом можна проїхати вільно.
Нагадаємо, по Україні сьогодні, 28 січня, пройдуть дощі, подекуди - мокрий сніг. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 6° морозу до 7° тепла.