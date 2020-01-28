Столицу утром сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. По состоянию на 8:40 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит Голосеевский проспект, проспект Валерия Лобановского, улица Вадима Гетьмана, проспект Победы, бульвар Тараса Шевченко, бульвар Леси Украинки, улица Ярославов Вал и улица Бульварно-Кудрявская.
Кроме того, значительное затруднение движения транспорта заметно на Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкая, улице Елены Телиги и проспекте Героев Сталинграда.
На левом берегу Киева движение затруднено на проспектах Романа Шухевича, Броварском и Соборности, а также на Дарницком шоссе и проспекте Бажана.
Движение на мостах: на мостах Южном, Дарницком, Патона и Метро движение затруднено в направлении правого берега, Северным мостом можно проехать свободно.
Напомним, по Украине сегодня, 28 января, пройдут дожди, местами - мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 6° мороза до 7° тепла.