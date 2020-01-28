Від 6° морозу до 7° тепла: синоптики дали прогноз на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. По Україні сьогодні, 28 січня, пройдуть дощі, подекуди - мокрий сніг. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 6° морозу до 7° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"По Україні 28 січня хмарно. У південній частині, вдень також і в більшості центральних областей, на Донеччині та крайньому заході країни опади переважно у вигляді дощу; в гірських районах мокрий сніг, ожеледь, на дорогах ожеледиця; на решті території без опадів", - зазначили синоптики.
Вночі та вранці в Україні, крім північного сходу, туман.
Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; у Карпатах протягом доби 1-6° морозу.
По Києву 28 січня також хмарно. Без опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6°.
Нагадаємо, минулий рік у Європі став найcпекотнішим за всю історію спостережень.